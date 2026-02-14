La caduta del fenomeno del pattinaggio Malinin sbaglia tutto e scoppia in lacrime | Snowboard Moioli è bronzo

Malinin si commuove dopo aver commesso un errore durante la gara di pattinaggio, causando la sua eliminazione dal podio e la delusione evidente. Durante la competizione, il giovane atleta ha sbagliato un salto importante, perdendo posizioni e lasciando il pubblico senza speranze di vittoria. La sua reazione è stata spontanea: si è inginocchiato e ha pianto sul ghiaccio, visibilmente sconfitto. Intanto, in altri sport, Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard, mentre in Italia Giacomel e Ghiotto registrano risultati deludenti nel biathlon e nel pattinaggio di velocità.

Grazie al fenomeno Klaebo, i norvegesi allungano con 8 ori, l'Italia è a 6 e oggi ha conquistato una medaglia (il bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross). QUI la situazione completa Gli Stati Uniti rispettano il pronostico e battono le azzurre con un nettissimo 6-0: ottimo comunque il torneo delle nostre Il grande favorito avverte troppo la pressione, cade due volte e non entra nemmeno sul podio. Oro al kazako Shaidorov, argento e bronzo al Giappone con Kagiyama e Sato. L'italiano Grassl chiude nono Il pattinatore più atteso, l'americano, in lacrime dopo la sua prova. Adesso attesa per il giudizio finale Settimo punteggio nel programma libero e momentaneo sesto posto, ma devono scendere i tre migliori: sfuma il sogno di una medaglia C'è un rosso, vediamo ora come si piazza: per l'italiano c'è il sogno di salire sul podio Gli azzurri non hanno difeso il vantaggio e sono stati sconfitti nell'extra end: prima sconfitta nel girone dopo due vittorie Skeleton maschile, l'azzurro non riesce a chiudere tra i primi tre. Pattinaggio di figura: Grassl sogna la gara della vita | Snowboard, Moioli è bronzo | Le gare di oggi Marco Grassl si prepara a partecipare alla sua gara più importante dopo aver ottenuto il miglior punteggio nelle qualifiche di pattinaggio di figura. 'Non muoio mai, è la forza del cuore': Michela Moioli di bronzo a Livigno dopo la caduta choc Michela Moioli ha ottenuto il bronzo a Livigno dopo una caduta violenta durante la gara, dimostrando che la tenacia può superare le ostilità del percorso. Il backflip, il salto mortale all'indietro eseguito dalla stella del pattinaggio statunitense, Ilia Malinin, ha incantato tutti e fatto alzare in piedi per lo stupore perfino Novak Djokovic. Si tratta però di un elemento artistico che è stato sdoganato solo a giugno 2024, qu facebook Tutti osannano Ilia Malinin: nessuno ha notato che è caduto e che tra un salto da cyborg e l'altro c'è ben poco della grazia che dovrebbe essere base della disciplina, e che argento giapponese e bronzo italiano hanno dispensato a piene mani