Olimpiadi 2026 Franziska Stocker | Fiere di noi stesse spero che le ragazze sognino vedendoci

Franziska Stocker ha commentato la partita delle Olimpiadi 2026, sottolineando come la squadra di hockey femminile si senta fiera dei propri risultati. La squadra ha infatti raggiunto i quarti di finale, segnando una tappa importante per il movimento sportivo femminile. Stocker spera che le giovani atlete possano trarre ispirazione da questa prestazione, guardando alle proprie esperienze come un esempio da seguire. La squadra ha concluso la sua avventura a Pechino con un bagaglio di emozioni e una forte determinazione.

La squadra di hockey femminile lascia le Olimpiadi dopo aver raggiunto i quarti di finale, un traguardo storico. “Le sensazioni sono state molto positive, le prime quattro partite erano molto toste, ma abbiamo fatto vedere cosa valiamo. Abbiamo portato un ottimo hockey. Siamo contentissime anche per il pubblico di casa che ci ha dato un sacco di energia, e li ringraziamo tanto. I quarti di finale ovviamente è stato un obiettivo veramente alto che abbiamo raggiunto. Siamo molto fiere di noi stesse. Abbiamo combattuto fino alla fine, fino all’ultimo secondo e ogni tanto abbiamo tenuto testa alle americane, che hanno molta qualità”, ha detto Franziska Stocker, difensore della nazionale di hockey, arrivata a Casa Italia assieme al team azzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

