Olimpiadi 2026 | Bulbarelli torna alla conduzione della cerimonia di chiusura dopo le polemiche Rai

Olimpiadi, Bulbarelli alla Guida della Cerimonia di Chiusura: Una Staffetta Inattesa per la Rai. Auro Bulbarelli condurrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. La scelta, arrivata dopo un percorso travagliato che ha visto inizialmente lo stesso Bulbarelli rinunciare all’incarico e poi il collega Paolo Petrecca al centro di un acceso dibattito, segna un tentativo di stabilizzare una situazione delicata e garantire una copertura televisiva di prestigio per l’evento. Dalla Rinuncia alla Gaffe: L’Itinerario di una Telecronaca Turbolenta.🔗 Leggi su Ameve.eu

