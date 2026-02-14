Olimpiadi 2026 Bulbarelli farà la telecronana Rai della cerimonia di chiusura

Auro Bulbarelli guiderà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. La scelta del giornalista Rai arriva dopo settimane di preparativi e si concentra sulla sua esperienza nel raccontare grandi eventi sportivi. La cerimonia promette di essere uno spettacolo ricco di luci, musica e momenti emozionanti, con una platea che seguirà tutto in diretta.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Secondo quanto apprende LaPresse, Bulbarelli sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all’Arena di Verona. Con Bulbarelli e Gasdia, la sera della cerimonia di chiusura dei Giochi ci sarà anche Fabio Genovesi, scrittore e opinionista per la Rai in occasione di diverse edizioni del Giro d’Italia. Bulbarelli aveva rinunciato alla conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell’evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026.

Auro Bulbarelli commenta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, dopo essere stato sospeso a causa della battuta infelice su Mattarella.

