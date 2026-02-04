Cerimonia apertura Olimpiadi 2026 la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella | ci sarà Petrecca

La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026. L’azienda ha preso questa decisione dopo che Bulbarelli aveva fatto uno spoiler su Mattarella, creando qualche tensione tra i vertici. La diretta sarà quindi affidata a Petrecca, che prenderà il suo posto nella telecronaca dell’evento.

In Rai scoppia il caso con protagonista il giornalista Auro Bulbarelli. Alla vigilia dell'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, c'è già una grana nell'emittente pubblica. Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport, era stato scelto per la telecronaca della cerimonia d'apertura dei Giochi che si svolgerà venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. Dopo la gaffe dello spoiler relativo alla presenza di Sergio Mattarella all'evento, il giornalista è stato rimosso dall'incarico che gli era stato affidato. In altre parole la telecronaca non la farà più. Sarà sostituito dal collega Paolo Petrecca.

