Olimpia Milano | un’altra prova fallita contro Dubai e il play-in si allontana

L’Olimpia Milano ha perso contro Dubai, e questa sconfitta rende più difficile l’accesso al play-in. La squadra ha sbagliato troppi tiri nei momenti chiave e ha subito un parziale nel quarto quarto, che ha deciso il risultato finale. La partita si è giocata davanti a circa 8.000 spettatori al Mediolanum Forum, che hanno assistito a un’altra prova deludente dei meneghini.

Milano, 13 febbraio 2026 – Stessa storia delle altre volte. L'Olimpia gioca una gara decisiva in casa per provare a cambiare volto alla sua Eurolega e, ancora una volta, la perde. Questa volta 78-96 contro Dubai in un match senza appello. A dir la verità la qualità del roster emiratino è davvero di alto livello e lo ha fatto valere a pieno titolo contro un'Armani che senza Bolmaro e Nebo è davvero spuntata, soprattutto dal punto di vista difensivo. Shavon Shields EA7 Emporio Armani Olimpia Milano - Dubai Basketball EuroLeague 20252026 Milano, 13022026 Foto AlessiaDoniselli Ciamillo-Castoria Il primo sorpasso .