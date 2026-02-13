L' Olimpia sbatte contro Dubai brutta sconfitta e play-in più difficili

L'Olimpia Milano ha subito una sconfitta contro Dubai, causata da una prestazione deludente nel terzo quarto, in cui ha segnato solo 13 punti. La squadra di casa, reduce da tre vittorie consecutive, non è riuscita a mantenere il vantaggio e ha perso tra le mura amiche. Guduric ha messo a referto 19 punti, ma non è stato sufficiente a evitare la sconfitta. Dubai ha approfittato della reazione e ha superato Milano in classifica, complicando il percorso verso il play-in.

