Olimpia Milano parte per Lione senza Nebo e Bolmaro, che restano a casa per infortuni. La squadra di coach Messina deve affrontare una partita importante in Eurolega, con Shields che prende in mano le responsabilità e cerca di guidare i compagni verso una vittoria fondamentale. La trasferta si presenta difficile, ma i milanesi sono pronti a lottare.

Nel contesto Eurolega, Olimpia Milano si prepara a una trasferta cruciale a Lione, con una formazione ridotta da assenze significative e la necessità di un contributo collettivo a tutto campo. L’obiettivo è tradurre progressi recenti in risultati pesanti, mantenendo alta l’intensità difensiva e una gestione efficace delle fasi rigidamente offensive. La squadra arriva all’impegno contro l’Asvel senza due elementi chiave, Nebo e Bolmaro, con la rifinitura del quintetto che richiede aggiustamenti tattici. Nonostante le lacune, il gruppo mostra spirito di adattamento e una struttura che può restare competitiva sia in difesa sia in attacco, mantenendo l’attenzione sulle azioni di squadra e sul controllo del ritmo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Olimpia a Lione senza Nebo e Bolmaro, Shields carica la squadra

Approfondimenti su Olimpia Milano

Olimpia Milano e Real Madrid si preparano a sfidarsi questa sera alle 20.

L'Olimpia Milano si aggiudica una vittoria importante contro Tortona, con il punteggio di 78-87, e si porta in testa alla classifica del campionato LBA.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpia Milano

Argomenti discussi: L'Olimpia vince e diverte: Baskonia ko 109-89; Pallacanestro Eurolega – Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia: battuta Baskonia; Eurolega: l'Olimpia Milano non stecca, vittoria netta con Baskonia 109-89; Eurolega, l’Olimpia piega 109-89 il Baskonia e tiene accesa la speranza.

Lione senza attaccanti, Fonseca annuncia: Domani giocherà Himbert della squadra BPaulo Fonseca ha spiazzato tutti alla vigilia della sfida di Europa League tra Olympique Lione e PAOK, annunciando la titolarità a sorpresa di. tuttomercatoweb.com

L' @OlimpiaMI1936 vince all'Allianz Cloud: battuto il Baskonia di Galbiati e Matteo Spagnolo per 109-89. Booker 21 punti ha ben sopperito all'assenza di Josh Nebo. Per l'Olimpia sei in doppia cifra. Venerdì l'EA7 andrà a Lione a sfidare il Villeurbanne #insiem x.com

L'Olimpia Milano vince e convince all'Allianz Cloud: battuto il Baskonia di Galbiati e Matteo Spagnolo per 109-89. Booker 21 punti ha ben sopperito all'assenza di Josh Nebo. Per l'Olimpia sei in doppia cifra. Venerdì l'EA7 andrà a Lione a sfidare il Villeurbanne facebook