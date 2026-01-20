Olimpia, scoglio Real. Bolmaro resta a Milano.

Olimpia Milano e Real Madrid si preparano a sfidarsi questa sera alle 20.45 in una partita valida per la stagione di basket europea. I biancorossi, con Bolmaro ancora in squadra, affrontano una trasferta importante contro il club spagnolo, noto per la sua solidità. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni in ottica di classifica e di crescita stagionale.

Biancorossi all’arrembaggio in vista del match di questa sera (ore 20.45) a Madrid tra Real e Olimpia Milano. La squadra di coach Peppe Poeta ha subito ripreso la retta via andando a vincere a Tortona una delicata gara di campionato, dando segnali positivi soprattutto quando ha deciso di spaccare la partita nel secondo tempo. Non era scontato: l’inopinato quarto periodo con la Stella Rossa poteva lasciare qualche strascico (oltre ai due punti in classifica persi), ma così non è stato. Adesso la sfida contro una squadra lanciatissima che ha vinto 8 delle ultime 10 partite e che in casa non perde praticamente mai (9 vinte su 10 gare alla Movistar Arena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

