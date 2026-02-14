La partita tra Vanoli Cremona e Olimpia Milano si gioca perché le due squadre cercano punti importanti in campionato. Cremona vuole sfruttare il fattore casa, mentre Milano punta a consolidare la posizione in classifica. Questi due team si affrontano in un match molto atteso, con i giocatori pronti a dare il massimo sul campo. La gara si svolge domenica sera, trasmessa anche in streaming su piattaforme digitali.

La sfida tra la Vanoli Basket Cremona e l’EA7 Emporio Armani Milano rappresenta un derby lombardo dall’elevato contenuto tecnico, con entrambe le squadre determinate a consolidare posizioni di rilievo in classifica. Cremona, reduce da una vittoria al fotofinish contro Cantù, ospita una Milano reduce da una recente affermazione in campionato a Treviso e dall’impegno casalingo contro Dubai in Eurolega. Il match è in programma domenica 15 febbraio 2026 alle ore 20:00 e sarà trasmesso su LBATV e Sky Sport Basket, offrendo uno scontro tra due dei migliori reparti della lega e l’occasione per rafforzare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vanoli Cremona-Olimpia Milano: dove vedere la partita e formazioni

La partita tra Vanoli Cremona e Pallacanestro Cantù si gioca oggi, e sono in tanti a seguire l’evento.

Questa sera Treviso accoglie Milano per una partita che promette spettacolo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Una carica Vanoli aspetta domenica al PalaRadi l'Armani Milano; Brotto: Carpe diem e la Vanoli sfida Milano senza alibi; Mattia Udom si allena ma dovrà saltare Milano. Non ci sono i tempi per il tesseramento; Serie A Basket, Cremona rimonta e ribalta Cantù nel finale: finisce 89-87.

Vanoli Cremona, Brotto: Carpe diem, una festa agonistica al PalaRadi con l'OlimpiaLa Vanoli Basket Cremona sta rifinendo gli ultimi dettagli in vista della sfida di cartello contro l’Olimpia Milano, posticipo della 20ª giornata della Serie A LBA Unipol, in ... pianetabasket.com

Vanoli Cremona – Olimpia Milano, la presentazione di coach BrottoLa Vanoli Basket Cremona sta ultimando la preparazione al big match contro l'Olimpia Milano, posticipo della 20ª giornata della Serie A LBA Unipol, in ... basketinside.com

La Vanoli Cremona ribadisce stabilità e continuità. All’interno di questo nuovo scenario è tornato a circolare anche il nome della Vanoli Cremona, indicata come una delle società potenzialmente coinvolte, nella cessione del titolo sportivo alla Virtus Roma, attr facebook

ESPULSO BROTTO! Il coach della Vanoli Cremona è stato espulso a 1:26 dalla fine del primo tempo. Partita ribaltata con SEI tiri liberi tirati da Sneed, che ha sparato poi una tripla: nove punti nel giro di 20 secondi. È 42-47 all'intervallo. #pianetabasket #cr x.com