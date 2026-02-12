Davide Casarin lascia la Vanoli Cremona dopo aver subito un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio e ora il giocatore dovrà affrontare un percorso di recupero. La squadra si prepara a gestire l’assenza del suo atleta, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Un aggiornamento ufficiale descrive l’esito degli esami strumentali sull’atleta Davide Casarin, colpito da un trauma d’iperestensione del ginocchio sinistro durante il confronto con Cantù. L’episodio, fixato alla 19ª giornata di Serie A LBA, ha comportato l’avvio di un percorso di cure mirate e di monitoraggio medico. Il giocatore, numero 7 biancoblu, è stato inserito in un regime di terapie e la rivalutazione delle condizioni è prevista entro i quindici giorni dall’evento. Gli esami strumentali hanno confermato un trauma d’iperestensione del ginocchio sinistro accompagnato da edema del piatto tibiale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

