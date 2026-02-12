Casarin lascia la Vanoli Cremona
Davide Casarin lascia la Vanoli Cremona dopo aver subito un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio e ora il giocatore dovrà affrontare un percorso di recupero. La squadra si prepara a gestire l’assenza del suo atleta, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.
Un aggiornamento ufficiale descrive l’esito degli esami strumentali sull’atleta Davide Casarin, colpito da un trauma d’iperestensione del ginocchio sinistro durante il confronto con Cantù. L’episodio, fixato alla 19ª giornata di Serie A LBA, ha comportato l’avvio di un percorso di cure mirate e di monitoraggio medico. Il giocatore, numero 7 biancoblu, è stato inserito in un regime di terapie e la rivalutazione delle condizioni è prevista entro i quindici giorni dall’evento. Gli esami strumentali hanno confermato un trauma d’iperestensione del ginocchio sinistro accompagnato da edema del piatto tibiale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Casarin Cremona
Basket, i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Veronesi e Casarin sugli scudi per Cremona
Nel weekend si è disputata la quindicesima giornata di Serie A di basket, un turno che ha visto le prime quattro squadre allungare sulle inseguitrici.
Mattia Udom firma con la Vanoli Cremona
La Vanoli Basket Cremona annuncia l’ingaggio di Mattia James Udom.
A Cremona in cerca di riscatto
Ultime notizie su Casarin Cremona
Argomenti discussi: Alla fine l'orgoglio Vanoli e un super Willis battono Cantù 89-87; La Vanoli vince la sua battaglia delle Midway contro Cantù e ... non solo; 89 a 87; Vanoli Cremona rilancia la corsa salvezza con una vittoria al cardiopalma 89-87 contro Cantù; La Vanoli Cremona vince un duello mozzafiato contro la Pall. Cantù.
Vanoli Cremona, bollettino medico su Davide Casarin: stop di due settimaneVanoli Basket Cremona comunica che, a seguito degli esami strumentali effettuati, l'atleta Davide Casarin ha riportato un trauma d'iperestensione del ginocchio sinistro ... pianetabasket.com
Sassari prende il largo, la Vanoli resiste a tratti ma cede 104 a 86La Dinamo Sassari impone ritmo, fisicità e continuità per quaranta minuti, lasciando alla Vanoli Basket Cremona solo sprazzi di ... cremonaoggi.it
ROMA IN SERIE A CON IL TITOLO DI CREMONA IL COMUNICATO DELLA VANOLI «La proprietà non nega l'esistenza di riflessioni e interlocuzioni a riguardo, ma al tempo stesso ribadisce di non aver ancora raggiunto alcun accordo definitivo [...] La pro - facebook.com facebook
La Vanoli Basket Cremona è lieta di annunciare l'accordo raggiunto fino al termine della stagione con Mattia James Udom legabasket.it/news/137838/cr… #LBAMercato #TuttoUnAltroSport x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.