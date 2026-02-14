Odermatt punta all' oro nel gigante l' Italia scommette su Vinatzer

Marco Odermatt si impegna a vincere l’oro nel gigante, mentre l’Italia punta tutto su Stefan Vinatzer. La gara si svolge in un momento chiave delle Olimpiadi, con le aspettative alte e le condizioni della neve che complicano le scelte degli atleti. Vinatzer si prepara con determinazione, consapevole che questa è una delle occasioni più importanti della sua carriera.

Nel contesto olimpico, le prove veloci lasciano spazio alle discipline tecniche e il gigante maschile si presenta come crocevia decisivo per definire la corsa al podio e le prospettive in vista di Milano-Cortina 2026. Marco Odermatt resta al centro della scena, atleta capace di alzare l’asticella pur senza aver ancora completato l’olimpico bottino d’oro. Il confronto con il connazionale Franjo Von Allmen è una costante: quest’ultimo ha raccolto tre ori in questa fase, aumentando la pressione sull’elvetico. Una prestazione positiva nel gigante potrebbe cambiare decisamente l’equilibrio della partecipazione futura del campione svizzero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Odermatt si trova sotto pressione perché deve conquistare la vittoria nel gigante olimpico, un risultato che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera.

Alex Vinatzer si confronta con i migliori nel gigante di Adelboden, dove Marco Odermatt domina la prima manche.

