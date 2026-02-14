Odermatt costretto a vincere nel gigante olimpico L’Italia spera nel riscatto di Vinatzer

Odermatt si trova sotto pressione perché deve conquistare la vittoria nel gigante olimpico, un risultato che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera. Nel frattempo, gli italiani puntano tutto sul riscatto di Vinatzer, che cerca di recuperare terreno dopo le prime gare di velocità. La gara si svolge in un clima di grande attesa, con i favoriti pronti a dare il massimo sulla neve. Dopo le competizioni di velocità, gli atleti affrontano ora le discipline più tecniche, tra cui il gigante, che richiede precisione e concentrazione.

Dopo una prima parte di Olimpiadi dedicata completamente alla velocità, nello sci alpino hanno spazio ora le discipline tecniche. Si parte dal gigante maschile, che ha in Marco Odermatt il principale protagonista. Finora lo svizzero è stato il grande deluso di questi Giochi, visto che non è mai riuscito a conquistare una medaglia d’oro, perdendo completamente il duello con il connazionale Franjo Von Allmen, che invece di ori se ne è messi al collo ben tre. Il gigante è davvero l’ultima possibilità per Odermatt di cambiare la sua partecipazione a Milano Cortina 2026, nonostante comunque un argento (combinata) e un bronzo (superG) siano comunque arrivati per il campione svizzero. 🔗 Leggi su Oasport.it

