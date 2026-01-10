Alex Vinatzer si confronta con i migliori nel gigante di Adelboden, dove Marco Odermatt domina la prima manche. La gara, influenzata da una neve incessante, si svolge in un contesto di alta competitività, con Odermatt in testa e obiettivo di una quinta vittoria consecutiva. La prova si svolge in un ambiente di grande tradizione alpina, mettendo alla prova le abilità degli atleti in condizioni climatiche difficili.

A casa sua comanda Marco Odermatt. L0 svizzero comanda dopo la prima manche del gigante di Adelboden, reso ancora più complicato della fitta e continua nevicata, e va a caccia della quinta vittoria consecutiva nella mitica località elvetica. Una prova sontuosa fino ad una piccola sbavatura sul muro per Odermatt, che gli ha fatto perdere qualche decimo nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e del norvegese Timon Haugan. Ottima anche la prima manche di Alex Vinatzer, che può andare a caccia del podio nella seconda. Odermatt ha fatto la differenza sul piano della parte centrale, dove ha proprio cambiato ritmo, ma ha poi commesso un errore sul muro e alla fine sono 45 i centesimi di vantaggio su un Lucas Pinheiro Braathen, che ha sciato benissimo soprattutto sul primo ripido. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Vinatzer si gioca il podio nel gigante di Adelboden! Marco Odermatt in testa con margine

