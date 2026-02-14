Occhiuto visita le aree dei Laghi di Sibari colpite dall’esondazione del Crati

Il presidente Occhiuto si è recato nei comuni dei Laghi di Sibari, dove il fiume Crati è straripato, sommergendo strade e terreni agricoli. Durante la visita, ha osservato di persona le zone più colpite e ha parlato con gli abitanti che ancora faticano a recuperare i danni. Nei giorni scorsi, le piogge intense hanno causato l’allagamento di vaste aree, rendendo difficile la vita ai residenti.

Crati in Esondazione: Occhiuto tra i Comuni Allagati, una Calabria alla Ricerca di Soluzioni Durature. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha effettuato un sopralluogo urgente nelle aree dei Laghi di Sibari e di contrada Lattughelle, nel cosentino, per valutare i danni causati dall'esondazione del fiume Crati avvenuta nella serata del 13 febbraio 2026. La visita, avvenuta oggi, mira a dare un segnale di vicinanza alle comunità colpite e a definire le priorità per la gestione dell'emergenza e la successiva ricostruzione. L'evento ha riportato all'attenzione la fragilità del territorio calabrese e la necessità di investimenti strutturali per mitigare il rischio idrogeologico.