Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, visiterà le aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry, venerdì e sabato. L’obiettivo è valutare i danni e le esigenze delle comunità interessate dal maltempo, in un’ottica di supporto e coordinamento delle attività di emergenza e ripristino.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sarà venerdì e sabato nelle province di Messina e Catania per un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry. L’annuncio è arrivato oggi a Palazzo d’Orléans, nel corso di un punto stampa. Con il governatore anche il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Domani, venerdì 23 gennaio la prima tappa è prevista alle 15.30 a Taormina, seguita da Santa Teresa di Riva. In serata, intorno alle 17.30, Schifani incontrerà in Prefettura a Messina i sindaci e gli operatori balneari dei comuni interessati. È previsto un punto stampa. Sabato 24 gennaio il sopralluogo si sposterà nel Catanese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, Schifani in visita nelle aree colpite: sopralluoghi a Messina e Catania

Leggi anche: Raddoppio ferroviario Messina-Catania: il governo Schifani approva la variante per Taormina

Maltempo Sicilia, anche oggi scuole chiuse a Catania. Schifani convoca giunta straordinariaA Catania, le scuole rimangono chiuse a causa del maltempo provocato dall’uragano Harry.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenza; Maltempo in Sicilia, l'allarme della Protezione Civile: Peggioramento in arrivo. Schifani: Massima attenzione nelle prossime ore; Sicilia – Maltempo, Schifani: Danni per centinaia di milioni. Domani giunta straordinaria per lo stato di emergenza; Maltempo, Schifani convoca giunta straordinaria e il Codacons frena sulla riapertura delle scuole.

Maltempo, Schifani in visita nelle aree colpite: sopralluoghi a Messina e CataniaIl presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sarà venerdì e sabato nelle province di Messina e Catania per un sopralluogo nelle zone colpite dal ... gazzettadelsud.it

Maltempo e danni in Sicilia. Schifani: stanziati i primi 70 milioni per le urgenzeDichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per il maltempo che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio ha investito la Sicilia a causa del ciclone Harry. Lo ha deciso la giunta regionale, su propost ... strettoweb.com

#Maltempo, #Schifani: da una prima stima danni per 750 milioni in #Sicilia x.com

Maltempo, Schifani: da una prima stima danni per 750 milioni in Sicilia - facebook.com facebook