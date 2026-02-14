Fiume Crati esonda situazione critica nella zona di Laghi di Sibari | persone evacuate e gravi allagamenti

Il fiume Crati è straripato a causa delle forti piogge, provocando allagamenti che hanno costretto all’evacuazione di 40 persone nella zona dei Laghi di Sibari. Le strade sono sommerse dall’acqua, e molte case sono state evacuate per sicurezza. Le autorità sono al lavoro per gestire la crisi, mentre il maltempo continua a peggiorare la situazione.

L'ondata di maltempo che ha colpito il territorio di Cosenza ha provocato l'esondazione del fiume Crati, causando gravi allagamenti nella zona di Laghi di Sibari. Numerose abitazioni sono state invase dall'acqua, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono state condotte con l'impiego di un elicottero, squadre fluviali locali e rinforzi arrivati da Crotone. In totale sono state evacuate circa 40 persone, rimaste bloccate nelle proprie case a causa dell'innalzamento improvviso del livello dell'acqua.