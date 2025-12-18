Supercoppa Ordine provoca | Per il Milan meglio tornare a casa

Mentre l’attesa per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli cresce, alcune riflessioni controcorrente emergono, accendendo il dibattito. Tra provocazioni e opinioni forti, si apre uno scenario diverso dal solito, che invita a riflettere su ciò che potrebbe essere meglio per i rossoneri. Un confronto acceso che promette di aggiungere pepe a una sfida già di per sé ricca di emozioni.

Supercoppa, il consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa” - Franco Ordine consiglia al Milan di Allegri di perdere subito in Supercoppa contro il Napoli e tornare a casa per il campionato ... ilnapolista.it

Ordine: “C'è un'analogia tra Napoli e Milan, ecco quale sarà la finale di Supercoppa" - Il giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il vero miracolo sono i 31 punti, qualunque altra ... tuttonapoli.net

Supercoppa, Conte si affida a Lukaku: Big Rom torna tra i convocati Due giorni a Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, e due giorni cruciali per Antonio Conte per rimettere ordine dopo le ultime due sconfitte consecutive tra Champions Leag - facebook.com facebook

| Massimo Crippa: “La Supercoppa vinta nel 1990 Ricordo tutto. L’atmosfera, la pienezza di una vittoria contro un’avversaria storica, direi proprio una grande abbuffata. Anche l’incredulità generale, perché l’avevamo fatta grossa, battendo la Juve di Baggio x.com

