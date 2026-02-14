Nuovo stadio il Milan osserva i modelli europei | delegazione in visita a Liverpool

Il Milan ha deciso di visitare Liverpool dopo aver scoperto come il suo stadio e i servizi circostanti stanno attirando più tifosi. La delegazione rossonera si è recata in Inghilterra per analizzare le soluzioni adottate, come la riqualificazione del parco circostante e le aree dedicate all’intrattenimento. Durante la visita, i rappresentanti del club hanno osservato da vicino il modo in cui il pubblico utilizza gli spazi e come il club ha integrato offerte commerciali innovative. Questa visita fa parte di un progetto più ampio per rinnovare lo stadio di Milano e migliorare l’esperienza dei supporter.

Novità sul tema nuovo stadio per Inter e Milan. Come noto, lo scorso novembre le due squadre milanesi hanno definitivamente acquistato lo stadio di 'San Siro' e la zona limitrofa. Ora sono attesi passi in avanti per quanto riguarda il progetto da presentare a Palazzo Marino nelle prossime settimane. I due club vorrebbero iniziare i lavori entri i prossimi quattro mesi. Per questo i lavori sul progetto del nuovo impianto continuano. Secondo quanto scritto da 'Gazzetta.it', il Milan si starebbe muovendo 'prendendo ispirazione' dagli altri nuovi stadi d'Europa. La versione online del quotidiano infatti riporta un'interessante notizia del 'Times', secondo cui una delegazione rossonera, nei giorni scorsi, sarebbe andata a Liverpool per una visita speciale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo stadio, il Milan osserva i modelli europei: delegazione in visita a Liverpool Dal Wisconsin al cantiere di Cisanello: delegazione americana in visita al Nuovo Santa Chiara Una delegazione dell’Università del Wisconsin - Platteville, composta da studenti e docenti, ha visitato il cantiere del Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Nuovo stadio o ristrutturazione del Maradona? La scelta di Napoli per gli Europei 2032 Napoli si prepara a decidere se costruire un nuovo stadio o ristrutturare il Maradona per gli Europei 2032. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Nuovo stadio a San Siro, torna la valutazione di impatto ambientale accantonata quasi un anno fa; Un nuovo San Siro per Inter e Milan, Marotta: Sarà una nuova era, vogliamo aprirlo nel 2030; Il nuovo stadio di Inter e Milan | Marotta a Valori in Campo Serie A Enilive; Nuovo San Siro con l'Inter, Oettle (CEO Milan) non si nasconde: L'ambizione è costruire uno dei migliori stadi d'Europa. Nuovo stadio, il Milan è stato a Liverpool a visionare lo stadio dell'EvertonDopo che negli scorsi mesi Milan e Inter hanno acquisito l'area di San Siro stadio per poter avviare nei prossimi mesi i lavori che porteranno alla costruzione del ... milannews.it Nuovo stadio a San Siro, torna la valutazione di impatto ambientale accantonata quasi un anno faUn chiarimento con la Regione sembra riavviare il processo per la valutazione preventiva dell'impatto ambientale sul progetto di San Siro, ormai acquistato da Milan e Inter insieme alle aree circostan ... milanotoday.it Missione #Milan a Liverpool per il nuovo stadio: il club rossonero studia la nuova casa dell'Everton x.com Nuovo stadio, votato unanime al consiglio comunale di Siracusa. L’idea di presentare l’ordine del giorno è stata promossa dal capogruppo del Partito Democratico, Massimo Milazzo e supportata dai consiglieri di “Ho scelto Siracusa”, Matteo melfi e Nadia Gar facebook