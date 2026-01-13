Dal Wisconsin al cantiere di Cisanello | delegazione americana in visita al Nuovo Santa Chiara

Una delegazione dell’Università del Wisconsin - Platteville, composta da studenti e docenti, ha visitato il cantiere del Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Guidati dai docenti Gina Blasen e Steven Addison, gli studenti del corso di laurea in Gestione delle costruzioni, Ingegneria civile e Ingegneria meccanica hanno potuto osservare da vicino le fasi di lavorazione e le pratiche costruttive adottate nel progetto. La visita ha favorito lo scambio di esperienze internazionali nel settore delle costru

Una delegazione dell'Università del Wisconsin - Platteville (Usa), composta da una dozzina di studenti del corso di laurea in 'Gestione delle costruzioni, Ingegneria civile e Ingegneria meccanica' guidati dai docenti Gina Blasen e Steven Addison, e accompagnati dall'architetta Benedetta Gargiulo.

