Verso il nuovo Ponte del gatto ecco la passerella per lo spostamento delle tubature | Eccellenza ingegneristica

A Cesenatico, ieri, è stata terminata una passerella che permette di spostare le tubature, un passo fondamentale per la ricostruzione del Ponte del gatto. La struttura, definita un esempio di ingegneria di livello, è stata posizionata per facilitare i lavori di smantellamento e ricostruzione senza bloccare il traffico. Questo intervento ha coinvolto diverse squadre di operai e tecnici, che hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza l’area.

Da martedì 20 gennaio è stato allestito il cantiere con importanti modifiche alla viabilità. Gozzoli: "La struttura posata è un'eccellenza ingegneristica creata ad hoc per Cesenatico" Nella giornata di ieri a Cesenatico è stata completata una fase molto importante per la demolizione e ricostruzione del Ponte del gatto. Visti i numerosi sottoservizi presenti proprio in prossimità del ponte, è stata posata una passerella creata su misura che permetterà lo spostamento delle tubature che portano acqua, gas, luce e fibra ottica nel quartiere di Ponente. Queste condotte sono anche 'responsabili' del sistema fognario di una parte importante di città.