Scarlino via al nuovo Piano urbanistico
Il Comune di Scarlino ha avviato la redazione del nuovo Piano urbanistico, un passo fondamentale per definire le strategie di sviluppo e gestione del territorio. Attraverso il piano strutturale e operativo, si mira a plasmare il futuro della comunità, promuovendo un equilibrio tra crescita sostenibile e tutela ambientale. Un percorso partecipato che coinvolge cittadini e stakeholder per costruire insieme il domani di Scarlino.
SCARLINO Il Comune di Scarlino ha avviato il percorso di formazione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo, strumenti fondamentali per delineare le future scelte di sviluppo e di governo del territorio comunale. Con determinazione dirigenziale di mercoledì è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte, progetti o apporti collaborativi da parte di soggetti pubblici e privati. L’iniziativa si inserisce all’interno del procedimento avviato dalla giunta comunale e rappresenta un passaggio centrale del programma di informazione e partecipazione, volto a favorire il coinvolgimento attivo della comunità locale nella definizione degli indirizzi strategici della nuova pianificazione urbanistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Parma premiata a Bruxelles per il carattere innovativo del nuovo Piano Urbanistico Generale
Leggi anche: Il Pd: "Nuovo piano urbanistico? Comune in ritardo, la discussione esca dal chiuso delle sale della giunta"
Scarlino, via al nuovo Piano urbanistico; Scarlino, avvio del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo; Piano strutturale e operativo. Parte il percorso; “Libri e legami” ecco gli ultimi tre appuntamenti.
Verso il nuovo Piano strutturale e il nuovo Piano operativo: il Comune raccoglie i contributi dei cittadini - Il Comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, accoglie i contributi dei cittadini per il Piano operativo e il Piano strutturale ... grossetonotizie.com
Verso il Piano strutturale e il Piano operativo: al via gli incontri pubblici sul futuro del paese - Il Comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, organizza incontri pubblici sul Piano operativo e sul Piano strutturale ... grossetonotizie.com
Il futuro urbanistico di Scarlino parte dal confronto - L’Amministrazione comunale di Scarlino avvia ufficialmente il percorso di formazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo, strumenti fondamentali per guidare lo sviluppo futuro del ... corrieredimaremma.it
Inaugurato il presepe nella Chiesa di San Donato Don Josè ha benedetto questa mattina, domenica 14 dicembre, il presepe fatto dalla ProScarlino Appuntamento oggi, alle 15.30, a Scarlino Scalo con un nuovo evento dedicato al Natale - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.