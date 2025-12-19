scarlino via al nuovo piano urbanistico

Il Comune di Scarlino ha avviato la redazione del nuovo Piano urbanistico, un passo fondamentale per definire le strategie di sviluppo e gestione del territorio. Attraverso il piano strutturale e operativo, si mira a plasmare il futuro della comunità, promuovendo un equilibrio tra crescita sostenibile e tutela ambientale. Un percorso partecipato che coinvolge cittadini e stakeholder per costruire insieme il domani di Scarlino.

SCARLINO Il Comune di Scarlino ha avviato il percorso di formazione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo, strumenti fondamentali per delineare le future scelte di sviluppo e di governo del territorio comunale. Con determinazione dirigenziale di mercoledì è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte, progetti o apporti collaborativi da parte di soggetti pubblici e privati. L’iniziativa si inserisce all’interno del procedimento avviato dalla giunta comunale e rappresenta un passaggio centrale del programma di informazione e partecipazione, volto a favorire il coinvolgimento attivo della comunità locale nella definizione degli indirizzi strategici della nuova pianificazione urbanistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

