Nuovo incidente nella galleria di Monte Pergola | rabbia e disagi tra i cittadini

Un incidente si è verificato oggi nella galleria di Monte Pergola, nel comune di Solofra, causando blocchi e disagi al traffico, dopo che un’auto è finita contro le barriere di protezione. La collisione ha provocato code e nervosismo tra gli automobilisti, già spesso costretti a lunghe attese in quella zona.

Nella serata di ieri, un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli ha causato il ferimento di altrettante persone e generato code chilometriche sul Raccordo Autostradale Salerno-Avellino. A commentare l'accaduto, il vicesindaco di San Michele di Serino, Antonio Delle Grazie, non ha nascosto la propria frustrazione, ribadendo la necessità di interventi tempestivi e risolutivi. "Non temo critiche per il mio espormi nel difendere diritti e sicurezza delle persone. Quella galleria è un inferno e non accetteremo altri ritardi", ha dichiarato Delle Grazie, che da tempo sollecita l'amministrazione regionale e le autorità competenti a risolvere la situazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Un incidente nella galleria Monte Pergola ha causato quattro feriti e ha bloccato il traffico, provocando lunghe code sul raccordo di Avellino.

Un grave incidente nella galleria Monte Pergola ha provocato pesanti disagi al traffico sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, tra i comuni di Serino e Solofra.

