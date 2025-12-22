Sparita la ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio | question time di Ancisi LpRa
“Non si sa più niente della nuova passerella ciclopedonale che, attraversando il fiume Savio a fianco del ponte stradale esistente, avrebbe collegato Lido di Classe e Lido di Savio”. Così il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha presentato un question time al sindaco Alessandro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sparita la ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio: question time di Ancisi (LpRa).
Passerella ciclopedonale fantasma sul Savio: sparito il progetto da 3,3 milioni tra Lido di Classe e Lido di Savio - Non si hanno più notizie della passerella ciclopedonale che avrebbe dovuto collegare Lido di Classe e Lido di Savio, affiancando il ponte stradale sul fiume Savio. ravennawebtv.it
