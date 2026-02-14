Nuovo edificio eventi di Adsp individuato il progetto vincitore

La società F&M Ingegneria di Mirano, in provincia di Venezia, ha vinto il concorso dell’Autorità Portuale per progettare un nuovo edificio eventi in Darsena. La decisione arriva dopo che la vecchia sala interna dell’ente non soddisfaceva più le esigenze di spazio e funzionalità. Il nuovo progetto prevede una struttura moderna e più capiente, pronta ad ospitare eventi pubblici e privati.

La società F&M Ingegneria di Mirano, in provincia di Venezia, ha vinto il concorso indetto dall’ Autorità Portuale per la progettazione di un nuovo edificio in Darsena destinato a eventi, in sostituzione dell’attuale sala interna dell’ente non più adeguata alle esigenze. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con 106 proposte presentate. L’incarico riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e, in caso di successivo affidamento, del progetto esecutivo per un valore di circa 300mila euro, mentre il costo massimo stimato per la costruzione è di 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo edificio eventi di Adsp, individuato il progetto vincitore Il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini ospiterà un maxi mosaico, svelato il progetto vincitore In occasione della Biennale di Mosaico di Ravenna, Ravenna Civitas Cruise Port ha annunciato il progetto vincitore di un grande mosaico che sarà collocato nel nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini. Adsp Mtcs sigla protocollo intesa con Coni per collaborazione su grandi eventi agonistici L’AdSP MTCS ha stipulato un protocollo con il Coni per collaborare nell’organizzazione di grandi eventi agonistici. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Nuovo edificio eventi di Adsp, individuato il progetto vincitore; Primo sguardo al nuovo spazio eventi di Autorità Portuale in Darsena: selezionato il progetto da 4 milioni di euro; Sarà la F&M Ingegneria di Mirano a realizzare il nuovo edificio eventi dell'Autorità portuale di Ravenna; Nuovo edificio eventi dell’Autorità Portuale di Ravenna: scelto il progetto vincitore. Nuovo edificio eventi dell’Autorità Portuale: ecco il progettoAl termine della procedura di gara avviata nel dicembre del 2024, è stata firmata la Delibera con la quale si individua l’elaborato vincitore del bando di concorso per la progettazione del cosiddetto ... ravenna24ore.it Nuovo edificio eventi dell’Autorità Portuale di Ravenna: scelto il progetto vincitoreSi è conclusa con la firma della delibera finale e l’individuazione dell’elaborato vincitore la procedura di gara avviata nel dicembre 2024 per la ... ravennanotizie.it Scuola San Pelino, il Comune incassa l’ok: ecco il piano per il nuovo edificio “da manuale” facebook Inaugurato a #Malegno il nuovo edificio che ospita materna e nido: x.com