Il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini ospiterà un maxi mosaico svelato il progetto vincitore

In occasione della Biennale di Mosaico di Ravenna, Ravenna Civitas Cruise Port ha annunciato il progetto vincitore di un grande mosaico che sarà collocato nel nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini. L’opera, parte dell’iniziativa “Luogo condiviso”, valorizza l’arte del mosaico, tecnica storicamente legata alla città. Questa iniziativa contribuisce a rafforzare il legame tra Ravenna e il suo patrimonio artistico, offrendo un elemento distintivo al nuovo scalo portuale.

E' stato scelto il progetto per l’opera in mosaico di CaCO3. Il presidente de Pascale: "L’iniziativa di realizzare un’opera musiva per il nuovo terminal crociere rappresenta un vero e proprio atto di visione" Nell’ambito della Biennale di Mosaico di Ravenna, dal titolo “Luogo condiviso”, iniziativa diffusa dedicata a una tecnica artistica profondamente legata all’identità della città, Ravenna Civitas Cruise Port ha promosso la realizzazione di una grande opera in mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini, concepito come nuova “porta sul mare” e “luogo condiviso”. A seguito di una selezione tra quattro proposte di artisti del territorio, è stato scelto il progetto per l’opera in mosaico di CaCO3, che sarà installata all’interno del terminal, interamente finanziata da Cruise Terminals International, società controllante di Rccp, e da Royal Caribbean Group. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

