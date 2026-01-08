Adsp Mtcs sigla protocollo intesa con Coni per collaborazione su grandi eventi agonistici
L’AdSP MTCS ha stipulato un protocollo con il Coni per collaborare nell’organizzazione di grandi eventi agonistici. Questa collaborazione mira a promuovere lo sport e valorizzare le attività sportive nell’area di competenza, rafforzando il ruolo delle istituzioni nella promozione dello sport e nella gestione di eventi di rilievo. Un accordo strategico che evidenzia l’impegno comune a sviluppare iniziative sportive di grande rilevanza nell’area del Mar Tirreno Centro Settentrionale.
Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale fanno squadra per valorizzare lo sport nell'area di riferimento dell'AdSP. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il Presidente dell'AdSP, Raffaele Latrofa, hanno sottoscritto oggi - al Foro Italico - un protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo di una collaborazione, soprattutto in vista di grandi eventi agonistici. L'accordo si prefigge, fino al termine dell'attuale quadriennio olimpico, la promozione del movimento dando risalto al ruolo dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta nell'accogliere delegazioni, atleti e tifosi in arrivo via mare e sviluppando poli nelle zone retroportuali, anche come leva di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
