nuova virtus tutto per tutto contro vigarano

La Nuova Virtus Cesena affronta Vigarano questo fine settimana perché il risultato della partita potrebbe decidere la sua permanenza in serie B. La squadra di coach Luca Chiadini si prepara a giocare una partita decisiva, in cui ogni punto conta. Vigarano si presenta con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe cambiare le sorti della stagione. La sfida si svolgerà davanti ai tifosi, che sperano in una prestazione da parte delle loro atlete.

Quello alle porte sarà un fine settimana importante anche per il basket cittadino. Nel campionato femminile di serie B, la Nuova Virtus Cesena ospiterà Vigarano in uno scontro diretto per la salvezza che la squadra di coach Luca Chiadini dovrà fare di tutto per portare a casa. La compagine ferrarese infatti precede le romagnole di solo quattro punti, condividendo la terzultima piazza a quota 10 con Peperoncino Libertas. Le cesenati, che inseguono a 6, con un successo riuscirebbero a dimezzare lo svantaggio portandosi a un’incollatura dalle avversarie e mettendosi così nella situazione di poter capitalizzare un eventuale passo falso delle dirette concorrenti e puntare alla salvezza diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

