Il Brindisi Fc ne fa quattro | tutto facile contro la Virtus Mola

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brindisi Fc si impone con un netto 4-0 sulla Virtus Mola nella 19ª giornata del campionato di Eccellenza, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si rivela semplice per i padroni di casa, che dimostrano superiorità tecnica e tattica fin dai primi minuti.

© Brindisireport.it - Il Brindisi Fc ne fa quattro: tutto facile contro la Virtus Mola

BRINDISI - Il Brindisi domina contro una modestissima Virtus Mola e porta a casa altri tre punti, in una gara valevole perla 19esima giornata del campionato d'Eccellenza. La sfida non ha mai avuto storia. I biancazzurri, supportati da circa 1000 spettatori, hanno dettato legge fin dall'approccio. Brindisireport.it

