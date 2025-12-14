Il Brindisi Fc si impone con un netto 4-0 sulla Virtus Mola nella 19ª giornata del campionato di Eccellenza, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si rivela semplice per i padroni di casa, che dimostrano superiorità tecnica e tattica fin dai primi minuti.

© Brindisireport.it - Il Brindisi Fc ne fa quattro: tutto facile contro la Virtus Mola

BRINDISI - Il Brindisi domina contro una modestissima Virtus Mola e porta a casa altri tre punti, in una gara valevole perla 19esima giornata del campionato d'Eccellenza. La sfida non ha mai avuto storia. I biancazzurri, supportati da circa 1000 spettatori, hanno dettato legge fin dall'approccio. Brindisireport.it

«Ho fatto quattro figli con l'ultima che mi ha toccato così»: la battuta del direttore sportivo del Brindisi che fa discutere - Questa battuta, pronunciata durante una conferenza stampa dal direttore sportivo del Brindisi Emanuele Righi, ha scatenato polemiche. video.corriere.it

#Varese, folla in via Donizetti per il brindisi di Natale con la #FiatTorpedo 2.8 del 1939 che ha trasportato #VittorioEmanueleIII e quattro presidenti della Repubblica - facebook.com facebook

Rissa vicino alla stazione a Brindisi: Daspo Willy per quattro giovani stranieri coinvolti nel violento scontro di agosto x.com