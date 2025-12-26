LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 94-97 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere tentano il tutto per tutto ma cedono solo nel finale agli ellenici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:45 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito questa sera. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:42 TOP SCORER: Virtus Bologna: Vildoza 17, Morgan 15, Edwards 14; Olympiacos: Dorsey 23, Fournier 21, Vezeknov 16 La preghiera di Alston Jr. non va a bersaglio: nonostante un ultimo quarto pazzesco la Virtus Bologna cede 94-97 all’Olympiacos Pireo! 94-97 22 per Alec Peters. Coach Ivanovic ferma il gioco per un minuto di sospensione. Altro time-out chiamato dal coach greco. 🔗 Leggi su Oasport.it

