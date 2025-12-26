LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 94-97 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere tentano il tutto per tutto ma cedono solo nel finale agli ellenici
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:45 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito questa sera. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:42 TOP SCORER: Virtus Bologna: Vildoza 17, Morgan 15, Edwards 14; Olympiacos: Dorsey 23, Fournier 21, Vezeknov 16 La preghiera di Alston Jr. non va a bersaglio: nonostante un ultimo quarto pazzesco la Virtus Bologna cede 94-97 all’Olympiacos Pireo! 94-97 22 per Alec Peters. Coach Ivanovic ferma il gioco per un minuto di sospensione. Altro time-out chiamato dal coach greco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 41-50, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus Arena, le V-nere devono reagire
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 77-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione monegasca nel finale ma non basta, le V-nere tornano a vincere
Bologna-Olympiacos live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Virtus Bologna-Olympiacos e tutto lo sport in tv del 26 dicembre; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.
LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 78-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Morgan suona la carica per le V-nere, ultimi 5' decisivi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altro time- oasport.it
Basket, sfuma la rimonta per la Virtus Bologna, ko con l’Olympiacos in Eurolega - 94 contro Bologna nel diciottesimo turno di Eurolega al termine di una sfida intensa e spettacolare, ... oasport.it
Diretta/ Virtus Bologna Olympiacos (risultato 60-77) streaming video tv: terzo quarto (oggi 26 dicembre 2025) - Diretta Virtus Bologna Olympiacos streaming video tv: partita tra due squadre che hanno scritto la storia in Eurolega, valida per la 18^ giornata. ilsussidiario.net
Virtus Bologna - Olympiacos B.C. Ore 20:30 EuroLeague, 18° Giornata Virtus Arena, Bologna - facebook.com facebook
Vittoria e aggancio in vetta per la Virtus Bologna, Brescia al tappeto #basket x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.