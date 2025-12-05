Sorpresa in Centro | parte la sperimentazione del senso unico alternato in via della Loggia
ANCONA – Piuttosto a sorpresa inizierà domani, sabato 6 dicembre, la sperimentazione del senso unico alternato di via della Loggia.Via della Loggia, il senso unico alternato in via sperimentale 1Un provvedimento che il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
