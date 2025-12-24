Al Papardo apre lo sportello psicologico per le dipendenze patologiche
Un nuovo servizio per affrontare le dipendenze patologiche. Sarà inaugurato martedì 30 dicembre, all’Ospedale Papardo. Lo Sportello di Supporto Psicologico per le Dipendenze Patologiche è un nuovo servizio dedicato all’ascolto e all’orientamento dei cittadini in difficoltà. L’iniziativa integra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
