Al Papardo apre lo sportello psicologico per le dipendenze patologiche

Un nuovo servizio per affrontare le dipendenze patologiche. Sarà inaugurato martedì 30 dicembre, all’Ospedale Papardo. Lo Sportello di Supporto Psicologico per le Dipendenze Patologiche è un nuovo servizio dedicato all’ascolto e all’orientamento dei cittadini in difficoltà. L’iniziativa integra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Apre lo sportello psicologico per gli alluvionati in Brianza

Leggi anche: VIDEO | Servizi per le dipendenze patologiche: a Modena un'equipe a 360°

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perugia, apre lo sportello di ascolto psicologico per i dipendenti comunali - In Comune parte il servizio dello sportello di ascolto per i dipendenti dell’ente, oggi un migliaio. ilmessaggero.it

Ospedale Papardo. Aperti il centro vaccinale e lo sportello di ascolto per le dipendenze - Oltre un centinaio di persone hanno usufruito della giornata aperta gratuita per i vaccini Hpv Anti- msn.com

Consulenza psicologica gratuita, il Comune apre lo sportello gratuito - L'iniziativa dell'amministrazione comunale di Montegrotto è stata resa possibile grazie a un contributo di 23. padovaoggi.it

Messina, il prof. Giuseppe Andò è il nuovo primario di cardiologia del Papardo L’insediamento del nuovo direttore apre una fase di consolidamento e sviluppo per il reparto, che punta sul miglioramento della continuità assistenziale e nuove prospettive organi - facebook.com facebook