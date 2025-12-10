La Scossa il ministro Pichetto Fratin il nucleare sostenibile e l’obiettivo decarbonizzazione | Serve un futuro che tuteli la produzione industriale

Il ministro Pichetto Fratin evidenzia l'importanza di un piano energetico chiaro e sostenibile, con particolare attenzione al nucleare e alla decarbonizzazione. Sottolinea come l'obiettivo centrale sia garantire un futuro che tuteli la produzione industriale, superando le criticità legislative e offrendo un quadro stabile per lo sviluppo energetico del paese.

«Il gol non è la legge delega, il dibattito, il gol è dare a questo paese un quadro certo» sulla produzione energetica». Queste le parole del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin all’evento La Scossa, realizzato da Open, in merito al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. In una lunga intervista con il direttore di Open, Franco Bechis, ha raccontato i primi passi su cui questo ddl è stato realizzato. A partire da un tavolo tecnico con realtà pubbliche, come Enea e docenti universitari. E aggiunge: «Sto preparando dei gruppi di lavoro per i decreti attuativi. 🔗 Leggi su Open.online

