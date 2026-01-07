Antisemitismo | Scalfarotto ' ddl sia approvato entro Giorno della Memoria'

Il sottosegretario Scalfarotto ha espresso l’auspicio che il disegno di legge contro l’antisemitismo, attualmente in discussione al Senato, venga approvato entro il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria. La legge mira a rafforzare le misure di contrasto a fenomeni di odio e discriminazione, sottolineando l'importanza di un intervento tempestivo e deciso per promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Auspico che la nuova legge contro l'antisemitismo, che si sta discutendo in commissione affari costituzionali del Senato, venga approvata da palazzo Madama entro il 27 gennaio, per il giorno della Memoria. Ho appena presentato questa richiesta in commissione. Sarebbe un segnale importante da parte delle istituzioni, in un momento in cui gli atti di antisemitismo si stanno moltiplicando in tutta Italia". Lo dice il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, primo firmatario di un ddl contro l'antisemitismo presentato a luglio 2025, abbinato, insieme ad altri due, al ddl Delrio, incardinato oggi.

