Treviglio e Bergamo controlli della polizia | 53 persone identificate in una sera

La polizia ha svolto controlli a Treviglio e Bergamo nella serata di ieri. In totale, sono state identificate 53 persone e controllati quattro esercizi commerciali. Un uomo di 35 anni, pachistano, è stato denunciato per tentato furto aggravato all’Ipercoop di Treviglio. La serata si è conclusa con diverse verifiche e un arresto, senza particolari incidenti.

SICUREZZA. A Treviglio identificate 53 persone e controllati quattro esercizi; un 35enne pachistano è stato denunciato per tentato furto aggravato all’Ipercoop. Servizi straordinari di controllo del territorio a Treviglio e Bergamo. Nella serata del 2 febbraio, la polizia ha messo in campo un’attività mirata di prevenzione sul territorio. A Treviglio i controlli hanno interessato in particolare la stazione ferroviaria, il centro cittadino e diversi pubblici esercizi caratterizzati da un elevato afflusso di persone. Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 53 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e sottoposti a verifica gli avventori di quattro locali pubblici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treviglio e Bergamo, controlli della polizia: 53 persone identificate in una sera Approfondimenti su Treviglio Bergamo Controlli a tappeto a Borgo Venezia: oltre 200 persone identificate in una sera Nella serata di venerdì, a Borgo Venezia, Verona, si è svolto un massiccio controllo interforze che ha coinvolto oltre 200 persone. Carabinieri nell’Erbese, controlli a tappeto: 53 persone identificate, scoperto un “nascondiglio insospettabile" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Treviglio Bergamo Argomenti discussi: Si allarga la rete di Mobilità sicura: al via la campagna di comunicazione in collaborazione con il Comune di Bergamo; Bassa, weekend di controlli dei carabinieri: identificate circa 170 persone tra Treviglio e Caravaggio; Baby gang nella Bassa: 60 mila controlli in due anni, 636 nell'ultima settimana. Boltiere: un pugno per prendere 20 euro, denunciato; Treviglio, le gang giovanili al setaccio: scattano arresti e denunce. Treviglio e Bergamo, controlli della polizia: 53 persone identificate in una seraSICUREZZA. A Treviglio identificate 53 persone e controllati quattro esercizi; un 35enne pachistano è stato denunciato per tentato furto aggravato all’Ipercoop. ecodibergamo.it Bassa, weekend di controlli dei carabinieri: identificate circa 170 personeCirca 170 persone identificate tra Treviglio e Caravaggio, tra le 21 di sabato e le 3 di domenica mattina. È il risultato dei controlli straordinari messi in campo nel fine settimana dalla compagnia ... bergamonews.it Tanti nuovi eventi da passare insieme e non è tutto, dai un'occhiata al resto sul nostro sito: reveltreviglio.it LINK IN BIO o prenota direttamente al 333 810 0658 #RevelTreviglio #treviglio #bergamo #eventidalvivo #poppub - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.