Gratteri Csm | Non trascinateci su questioni disciplinari

Il procuratore Nicola Gratteri ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di evitare di coinvolgerlo in questioni disciplinari, dopo alcune tensioni emerse nelle ultime settimane. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di possibili provvedimenti contro di lui, che ha sempre lavorato con impegno contro la criminalità organizzata. Un membro del Csm ha chiarito che il rispetto delle regole deve essere mantenuto, ma senza che si aprano polemiche sulla sua condotta.

" Non trascinateci su questioni disciplinari ". I togati del Csm prendono posizione sul caso Gratteri. "Preoccupa il tentativo di trascinare il Csm nel dibattito referendario, ventilando iniziative in chiave disciplinare. Il Consiglio superiore non può essere usato come strumento di contesa: l'azione disciplinare è promossa dal ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Cassazione. Al Csm spetta decidere, non essere trascinato in annunci mediatici". Queste le parole contenute in una dichiarazione congiunta di 20 membri del Csm, compresi tutti i membri togati ad eccezione di Bernardette Nicotra, in merito alle polemiche sorte sulle frasi del Procuratore Gratteri. I togati del Csm contro gli attacchi a Gratteri: "Interrogarsi su convenienze mafiose non è eresia. Riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemiche"