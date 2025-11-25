San Lupo domenica lo spettacolo Doppio taglio per la Giornata contro la violenza sulle donne
Comunicato Stampa Operatrici di “Casa delle Donne” e dei CAV “La Voce delle Donne” presenti con testimonianze e iniziative a San Martino Valle Caudina, Durazzano, Sant’Agata de’ Goti, Cerreto Sannita e San Lupo per la Giornata Internazionale contro la violenza . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
