Cristian Chivu ha criticato la decisione arbitrale perché ha ritenuto che ci fosse un rigore invece di un calcio d’angolo durante la partita tra Inter e Sassuolo, giocata ieri. Quel momento si è verificato al 53° minuto, quando Federico Dimarco si apprestava a battere un calcio d’angolo, ma l’arbitro ha assegnato un penalties. Chivu ha commentato la scelta arbitrale sui social, affermando che si trattava di un errore evidente. La partita si è svolta a Milano, e la decisione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti.

"No è calcio d'angolo, è rigore" ha avvertito Cristian Chivu Quando Federico Dimarco (Milano, 1997) si stava preparando a lanciare a calcio d'angolo al 53? contro Sassuolo. Un commento premonitore. Dalla sua mano sinistra anche dopo un calcio d'angolo, il 0-1 di Bisseck, è sorto il 0-2 di Marcus Thuram ed è stato concepito, nel calcio d'angolo a cui ha alluso l'allenatore dell'Inter, Momentaneo 0-4 di Akanji. "Il mantra di Chivu è semplice: passa la palla a Dimarco e succede qualcosa. I gol arrivano quasi sempre" frivolizzò 'La Gazzetta dello Sport' fare riferimento tripletta di assist della nazionale italiana, la prima a raggiungere una Esternodifensore in Serie A da Massimo Oddo nel 2006 20 anni fa ormai.

Dimarco come nei videogame, gli assist in Serie A ora sono 13: "Ma io non mi sento nessuno..."

Dopo la trasferta di Reggio Emilia, Federico Dimarco si gode il suo momento in Serie A.

Non mi sento più di nessuno, né meno di qualcuno.

