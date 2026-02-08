Dopo la trasferta di Reggio Emilia, Federico Dimarco si gode il suo momento in Serie A. L’esterno dell’Inter ha raggiunto quota 13 assist, come nei videogiochi, ma lui si schermisce:

L’arma tattica dell’Inter dirada la nebbia e crea un vuoto. Il mantra di Chivu è facile: palla a Dimarco e qualcosa succede. Il più delle volte arrivano i gol. A Reggio Emilia l’ennesima dimostrazione. Tre reti su 5 sono arrivate dal mancino di Fede, il ragazzo di Porta Romana che sta vivendo il più bell’anno della sua vita: 13 assist in campionato. Più di Nico Paz, Soulé, McTominay, Barella, Jesus Rodriguez e tanti altri, dalle seconde punte ai fantasisti. Dimarco corre come un maratoneta, sforna passaggi vincenti come un dieci e fa volare l’Inter, all’ennesima goleada della stagione: dietro il 5-0 al Sassuolo c’è soprattutto il suo mancino, capace di colpire una traversa su punizione da posizione defilata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimarco come nei videogame, gli assist in Serie A ora sono 13: "Ma io non mi sento nessuno..."

