Dimarco come nei videogame gli assist in Serie A ora sono 13 | Ma io non mi sento nessuno
Dopo la trasferta di Reggio Emilia, Federico Dimarco si gode il suo momento in Serie A. L’esterno dell’Inter ha raggiunto quota 13 assist, come nei videogiochi, ma lui si schermisce:
L’arma tattica dell’Inter dirada la nebbia e crea un vuoto. Il mantra di Chivu è facile: palla a Dimarco e qualcosa succede. Il più delle volte arrivano i gol. A Reggio Emilia l’ennesima dimostrazione. Tre reti su 5 sono arrivate dal mancino di Fede, il ragazzo di Porta Romana che sta vivendo il più bell’anno della sua vita: 13 assist in campionato. Più di Nico Paz, Soulé, McTominay, Barella, Jesus Rodriguez e tanti altri, dalle seconde punte ai fantasisti. Dimarco corre come un maratoneta, sforna passaggi vincenti come un dieci e fa volare l’Inter, all’ennesima goleada della stagione: dietro il 5-0 al Sassuolo c’è soprattutto il suo mancino, capace di colpire una traversa su punizione da posizione defilata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Dimarco Assisti
