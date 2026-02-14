Lucas Pinheiro Braathen ha fatto la storia nello sci, vincendo una medaglia d’oro olimpica che nessuno si aspettava, anche se lui stesso non crede ancora a quanto accaduto. La sua vittoria ha sorpreso tutti, soprattutto perché il brasiliano ha affrontato le piste di Milano-Cortina senza appartenere al mondo tradizionale dello sci alpino. Durante l’intervista, ha pianto di gioia davanti alle telecamere, parlando del suo sogno diventato realtà e di come il suo paese, il Brasile, abbia conquistato il podio più alto.

“Non so cosa dire, il Brasile campione olimpico. Non posso crederci”. Così il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in lacrime, ai microfoni della Rai dopo la storica medaglia d’oro in gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La prima della storia ai Giochi invernali per il continente sudamericano. Lo sciatore singhiozzando ha aggiunto un messaggio bellissimo: “Non è importante da quale nazione arrivi, quale è il colore della pelle, se credi in un tuo sogno puoi farcela con il lavoro e l’ostinazione. Anche il Brasile sarà orgoglioso di questa vittoria e potrà festeggiare “. Chi è Lucas Pinheiro Braathen: la Norvegia, il ritiro e poi il Brasile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è importante da dove arrivi”: la storia di Pinheiro Braathen, campione fuori dagli schemi nel mondo (vecchio) dello sci

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche.

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti costanti sui risultati e le performance dei protagonisti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tumore pancreas: Sintomi, prevenzione, cause, diagnosi; De Rossi: A Cremona è importante ma non è uno spareggio. Voglio un Genoa senza paura; Monte Catria preso d'assalto per un après-ski: a seguito dell'accaduto cinque realtà propongono un modello alternativo di sviluppo: Non è un luogo da vivere solo in funzione di un'unica stagione o attività; La grammatica non è una caserma: contro la scuola dell’obbedienza - Left.

Kimmel torna in onda, piange e non si scusa: «Non è importante questo show ma che show come questi possano continuare». Trump: «La Abc la pagherà»NEW YORK - Accolto da multiple standing ovation, Jimmy Kimmel con gli occhi lucidi ha detto: «Sono felice di essere qui», nell’atteso ritorno in onda ieri sera sulla tv Abc. Poi ha spiegato: «Questo ... corriere.it

Christine Lagarde (Bce): l’Ue punti sulle rinnovabili, non è più sostenibile la dipendenza da gas e petrolio importatiLa dipendenza europea da combustibili fossili importati non è più sostenibile a causa della crisi energetica. Le energie rinnovabili rappresentano la strada più chiara per sicurezza, sostenibilità e ... milanofinanza.it

STORIA A MILANO-CORTINA: IL BRASILE È ORO! Oggi lo sci alpino scrive un capitolo senza precedenti. Lucas Pinheiro Braathen vince lo Slalom Gigante e regala al Brasile e a tutto il Sudamerica la prima, leggendaria medaglia d’oro nella storia facebook

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la prima medaglia di sempre per il Brasile alle Olimpiadi invernali: un oro nello slalom gigante x.com