Segui in tempo reale lo slalom gigante di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti costanti sui risultati e le performance dei protagonisti. Resta con noi per non perdere nessuna novità sulla gara, in un contesto di grande equilibrio tra gli atleti. Qui troverai tutte le informazioni ufficiali e gli ultimi sviluppi, per vivere al meglio l’evento di questa stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Strasser brucia Pinheiro Braathen per soli 4 centesimi! Decisivi i 0.14 guadagnati nel finale. Il tedesco sta ritrovando la brillantezza delle passate stagioni. Ora il francese Paco Rassat (-0.11), che si gioca punti pesanti per la classifica di specialità, soprattutto considerando l’uscita di McGrath. 14.05 Strolz commette un errore pesante: quinto a 1.07. Ne restano 10. E’ il turno del tedesco Linus Strasser (-0.10). 14.04 E’ il momento dell’austriaco Johannes Strolz (-0.00). Pinheiro ha sciato bene per tre quarti di pista, ma sul pianetto finale è attaccabile, perché ha perso tanta velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen mette pressione a tutti

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2025 in DIRETTA: STORICO BRASILE! Trionfo con Pinheiro Braathen! Bravo Kastlunger

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2025 in DIRETTA: il Brasile sogna con Pinheiro Braathen, tra poco Vinatzer

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video).

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: trionfo e Coppa per Shiffrin! Mondinelli migliore di un’Italia in sordinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 13.16: Per oggi è tutto, grazie per ... oasport.it

Coppa del mondo di sci, slalom maschile a Kitzbuehel: risultati in diretta liveE' il giorno dello slalom di Kitzbuehl, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. L'Italia si affida ad Alex Vinatzer, ma al via ci saranno anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo ... sport.sky.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, che ha regalato emozioni sia sul fronte maschile che femminile. A prenders - facebook.com facebook

#Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2025/ x.com