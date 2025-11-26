The Equalizer 2 – Senza perdono: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda The Equalizer 2 – Senza perdono, film del 2018 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola, con protagonista Denzel Washington, è il sequel del film del 2014 The Equalizer – Il vendicatore. Si tratta della quarta collaborazione tra Washington e Fuqua dopo Training Day, il primo Equalizer e I magnifici 7, oltre che il primo sequel di Fuqua e Washington in tutta la loro carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Robert McCall, ex agente segreto della Defense Intelligence Agency (DIA), vive a Roxbury, un quartiere popolare di Boston, si guadagna da vivere facendo l’autista per la Lyft e assiste le persone che hanno dei problemi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Equalizer 2 – Senza perdono: tutto quello che c’è da sapere sul film