Lo schiaccianoci e i quattro regni: trama, cast e streaming del film. Questa sera, 21 dicembre 2025, su Rai 2 va in onda il film in live action Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni, pellicola del 2018 con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama. Tutto ciò che Clara desidera è una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola contenente un dono inestimabile ricevuto dalla madre morta. Un filo d’oro la conduce all’ambita chiave, che prontamente scompare in un mondo strano e parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Philip, una banda di topi e i reggenti che presiedono tre differenti Reami: la Terra dei Fiocchi di neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo schiaccianoci e i quattro regni: tutto quello che c’è da sapere sul film

