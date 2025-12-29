Nomine & Poltrone ecco il nuovo consiglio di amministrazione di Generazione T

L’assemblea dei soci di Generazione T, cooperativa con sede a Castiglione del Lago, ha approvato il rinnovo del consiglio di amministrazione. L’incontro ha inoltre definito le linee principali di sviluppo future, segnando una nuova fase per l’organizzazione. Questa riunione rappresenta un momento importante per orientare le strategie e le attività della cooperativa nel prossimo periodo.

