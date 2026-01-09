Avete una mail del tipo nomecognome@gmailcom? Qualche giovane collega potrebbe prendervi in giro

Avere un indirizzo email come [email protected] può sembrare normale, ma in alcuni contesti potrebbe attirare commenti o scherzi da parte di colleghi più giovani. Recentemente, su Reddit, un utente anonimo ha condiviso di essere stato preso in giro da una collega della Generazione Z proprio per il suo indirizzo email. È un esempio di come anche dettagli apparentemente insignificanti possano suscitare reazioni nel mondo del lavoro.

Avete una mail del tipo [email protected]? Attenzione, questo pezzo potrebbe interessarvi. Intanto, siamo su Reddit, dove un utente – in forma anonima come da prassi della piattaforma – si è lamentato per essere stato preso in giro da una collega della GenZ. Cosa ha scritto esattamente? “Collega Gen Z al lavoro, dopo che le ho dato il mio indirizzo email personale — che è semplicemente il mio vero nome @gmail, senza numeri né lettere aggiuntive — mi fa: ‘ Ma **come hai fatto ad avere un indirizzo così? ‘”. Quindi l’utente prosegue: “Ho dovuto spiegare che quando Gmail è uscito era solo su invito, e che io ne avevo ricevuto uno da un amico molto presto, quando il mio nome era ancora disponibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avete una mail del tipo [email protected]? Qualche giovane collega potrebbe prendervi in giro

