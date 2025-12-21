Epstein una foto con Trump sparisce dal sito del governo Svanite anche le foto della sala-massaggi degli orrori | Cosa volete insabbiare?

Oltre 13mila file su Epstein sono stati pubblicati tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, tenendo parzialmente parte alla promessa di Trump di rendere pubblico tutto il pubblicabile riguardo al caso del finanziere pedofilo. I rimanenti documenti saranno rilasciati nelle prossime settimane, ma già sedici immagini risultano scomparse dal sito su cui il dipartimento di Giustizia le aveva in un primo momento rese disponibili. Tra queste ci sarebbe una delle foto in cui è visibile lo stesso Donald Trump. La foto di Trump scomparsa. A sottolineare la mancanza quantomeno curiosa sono i democratici della Commissione di vigilanza alla Camera, che in un post sui social hanno ripubblicato la foto mancante attaccando la procuratrice generale Pam Bondi: «È vero che è stata rimossa? Cos’altro state insabbiando? C’è bisogno di trasparenza per il pubblico americano». 🔗 Leggi su Open.online

