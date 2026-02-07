Carnevale di Viareggio | la pioggia non ferma il secondo corso i carri sfilano in notturna con qualche polemica

Questa sera i carri di Carnevale sono sfilati in notturna a Viareggio, nonostante la pioggia incessante che ha accompagnato tutta la giornata. La manifestazione continua, anche se alcuni partecipanti e spettatori hanno manifestato qualche malumore per le difficoltà. La pioggia non ha fermato la parata, dimostrando la voglia di andare avanti nonostante le condizioni avverse.

VIAREGGIO (LUCCA) – La pioggia incessante ha accompagnato oggi, 7 febbraio 2026, il Carnevale di Viareggio, mettendo alla prova pubblico e organizzazione. Il secondo corso mascherato in notturna del è iniziato alle 18 anzichè alle 17 a causa del maltempo. Sono rimaste alla Cittadella del Carnevale però le mascherate di gruppo e quelle isolate. Le costruzioni sono risultate ancora più attraenti sotto gli effetti delle luci artificiali, malgrado la pioggia. Dopo un summit da parte della Fondazione con i carristi, anche se c'era chi non era d'accordo a sfilare, è stata presa la decisione di non rimandare il corso.

