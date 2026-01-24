Samira Lui sfila con i carri al Carnevale di Santarcangelo | attesi 10mila in piazza

Samira Lui parteciperà come madrina al Carnevale di Santarcangelo, dove sfilerà con i carri allegorici, tra cui uno dedicato a La ruota della fortuna. L’evento, previsto per il 24 gennaio 2026, attirerà circa 10.000 persone in piazza. La presenza della co-conduttrice del noto programma televisivo arricchisce questa tradizionale festa, che ogni anno celebra l’arte dei carri e la partecipazione della comunità locale.

Santarcangelo (Rimini), 24 gennaio 2026 – Sfilerà anche un carro dedicato a La ruota della fortuna. Non poteva essere altrimenti quest’anno al Carnevale di Santarcangelo visto che sarà proprio Samira Lui, co-conduttrice del programma La ruota della fortuna insieme a Gerry Scotti, la madrina di questa edizione della festa. Tutto è pronto per la 22esima edizione del Corso mascherato. Gli organizzatori incrociano le dita e sperano nel meteo. Se il tempo darà una mano, quella di domani sarà un’edizione da record per il Carnevale, con oltre 10mila persone attese alla festa. Organizzato da Gm group di Mirco Guidi in collaborazione con Pro Loco e ’ Città viva ’, il Carnevale partirà verso le 14,15 con la sfilata delle pilote del campionato di Gradara corse e le note della banda Rulli Frulli, che accompagnerà in piazza l’arrivo di Samira Lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Carnevale di Santarcangelo: Samira Lui, carri allegorici e trampolieri per la 22esima edizioneIl Carnevale di Santarcangelo torna domenica 25 gennaio con la sua 22ª edizione.

Quindici carri, la madrina Samira Lui e tanta allegria: Santarcangelo in festa per il carnevaleSantarcangelo si prepara a celebrare il Carnevale domenica 25 gennaio, con una manifestazione che coinvolge quindici carri, la madrina Samira Lui e numerose iniziative.

