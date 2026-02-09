Jenkins firma un contratto biennale con i Detroit Pistons opzione per la stagione 2026-27

I Detroit Pistons hanno firmato un nuovo contratto con Daniss Jenkins. Il giocatore, che fino a ora aveva un accordo a due vie, passa a un contratto biennale. La squadra ha anche un’opzione per la stagione 2026-27. Jenkins resterà in città almeno per due anni, con la possibilità di prolungare l’accordo.

i daniss jenkins è stato ufficializzato dal detroit pistons con una transizione dal contratto two-way a un accordo biennale, che prevede una team option per la stagione 2026-27. l’operazione è stata chiusa utilizzando una porzione della bi-annual exception, con l’obiettivo di consolidare un elemento giovane già integrato nel sistema di gioco. l’accordo è stato definito in collaborazione con l’agente derek jackson (UNLTD Sports Group). la firma trasforma l’accordo two-way in un contratto a tempo pieno della durata biennale, includendo una team option per la stagione 2026-27. parte della bi-annual exception è stata impiegata per completare l’operazione, consentendo al campione di avere maggiore stabilità nel roster. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

