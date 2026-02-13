La libertà intesa come espressione creativa e dignità Niccolò Fabi ne parla al Teatro delle Muse

Niccolò Fabi ha scelto di parlare di libertà al Teatro delle Muse di Ancona, dopo aver trascorso un anno intero a riflettere sul suo significato. La causa di questa riflessione è stata la pubblicazione del suo nuovo album, intitolato “Libertà negli occhi”, uscito nel 2025, che rappresenta un esempio concreto di libertà creativa.

ANCONA – «La parola Libertà mi ha accompagnato per tutto il mio ultimo anno. Nel 2025 ho infatti pubblicato un disco che si chiama “Libertà negli occhi” che è esso stesso una testimonianza di una grande forma di libertà, quella creativa. Libertà è infatti anche un modo di guardare le cose che determina il senso e la dignità di quello che facciamo e dove indirizziamo le nostre scelte. Libertà negli occhi, per l’appunto. Parafrasando quello che i motociclisti pensano prima di entrare in curva, la vita va dove va il tuo sguardo». Parole di Niccolò Fabi che lunedì 16 febbraio sarà al Teatro delle Muse per parlare appunto di libertà.🔗 Leggi su Anconatoday.it

